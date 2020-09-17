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Mahkemeye gitmezse Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak
[Fotoğraf: AA ]
MİT tırları davasında mahkeme Can Dündar'a gazete ilanıyla çağrı yapılmasına, 15 gün içinde gitmezse kaçak sayılıp tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.
MİT tır'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi.
Mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini başlattı.
Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumunda ise kaçak sayılarak mal varlığına el konulmasına karar verdi.
Etiketler: mit tırları davası Can DündarSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:19
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