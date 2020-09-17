MİT tır'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini başlattı.

Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumunda ise kaçak sayılarak mal varlığına el konulmasına karar verdi.