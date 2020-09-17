AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı dövmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki"

Twitter'dan tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:

"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin."

"Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor"

Meselenin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle konuştu:

"Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."