Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi.
Düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3MRwCt7sFj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:40
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