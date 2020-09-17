Terörle mücadele sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.