Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
[Fotoğraf: İHA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler’de temaslarına devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih ile görüştü.
Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Eud7Eio4iM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2022
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