Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Giresun programının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçti.

Erdoğan bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, aralarında kentsel dönüşüm projesi ile katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin de bulunduğu yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

AK Parti teşkilatıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti teşkilatıyla bir araya gelecek.

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında partililere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon programını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmesi bekleniyor.