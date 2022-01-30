Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 günlük Karadeniz gezisinin son durağı olan Trabzon'da. Erdoğan, Trabzon'da bir dizi programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Giresun programının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçti.
Erdoğan bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, aralarında kentsel dönüşüm projesi ile katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin de bulunduğu yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.
AK Parti teşkilatıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti teşkilatıyla bir araya gelecek.
AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında partililere hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon programını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Trabzon AK Parti
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