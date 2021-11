Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Abir Ali, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve Lübnan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir karşıladı.

Lübnan'a ziyareti hakkında ilk açıklamayı Twitter üzerinden yapan Çavuşoğlu, "Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız" sözlerini kullandı.

Havalimanından sonra Çavuşoğlu, Beyrut'taki ilk temasını Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile gerçekleştirdi.

"Ekonomik istikrarı için Lübnan'la iş birliğimiz devam edecek"

Toplantının ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam'la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan'la iş birliğimiz devam edecek" dedi.

#Lübnan’daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam’la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan’la işbirliğimiz devam edecek.



In #Lebanon met first w/Amin Salam, Minister of Economy & Trade. Our support to the economic stability of Lebanon will continue. pic.twitter.com/crZICMw89a