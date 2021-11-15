TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile telefonla görüştü.

Şentop, Aren Anuşyan ve Maşalyan'a taziyelerini iletti.