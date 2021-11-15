Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile telefonla görüştü.
Şentop, Aren Anuşyan ve Maşalyan'a taziyelerini iletti.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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