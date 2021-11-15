Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü. Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele alındığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.
Belarus'ta yaşanan göç krizinin de ele alındığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Polonya
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