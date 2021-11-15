TBMM Başkanı Mustafa Şentop acılı aileye, olayı duyduğu andan itibaren büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

"Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır"

Huhuki süreci yakından takip ettiğini söyleyen Şentop, "Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşerse yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ben Başak kızımızın hukuk sürecini yakından takip ediyorum. Evladımızı hunharca öldüren bu kişinin gerekli cezayı alacağından eminim" dedi.

"Devlet acılı günümüzde yanımızda"

Acılı anne Beyhan Cengiz de Meclis Başkanı Şentop'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Devlet acılı günümüzde yanımızda. Bizi yalnız bırakmadınız" açıklamasını yaptı.

Şentop aileye taziyelerini ileterek, Başak Cengiz için dua ettikten sonra evin önündeki taziye çadırına da uğradı.

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop'a, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin de eşlik etti.