Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 asker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıya karşılığın misliyle verildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette." demişti.