Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Haber Giriş:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.
İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 asker şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıya karşılığın misliyle verildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette." demişti.
Etiketler: son dakika sergey lavrov Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 18:12
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