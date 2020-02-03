CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de 6 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.