CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de 6 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter'dan bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz