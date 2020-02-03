Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Haber Giriş:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:33
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