MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.

TSK'nın gözlem noktalarının güvenliğinin temin edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Esed saldırısından dolayı pişman edilmelidir. Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli." dedi.

Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." ifadelerini kullandı.