Bahçeli: Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli
Haber Giriş: Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki alçak saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli, "Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.
TSK'nın gözlem noktalarının güvenliğinin temin edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Esed saldırısından dolayı pişman edilmelidir. Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli." dedi.
Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika bahçeli MHP Genel başkanı devlet bahçeliSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:21
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