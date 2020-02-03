İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, şunları söyledi:

"Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.

Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer.

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esed rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."