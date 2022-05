Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Kuveyt Dışişleri Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Kuveytli mevkidaşımla gündemimizdeki konuları ele aldık. Kuracağımız yeni iş birliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kuveytli mevkidaşımla gündemimizdeki konuları ele aldık. Kuracağımız yeni işbirliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.



Discussed the issues on our agenda w/my Kuwaiti colleague @anmas71. Will further develop our relations with new cooperation mechanisms.???????????????? pic.twitter.com/QGJzU6T0RZ