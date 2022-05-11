FETÖ'nün "kodlama" yöntemi soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Aralarında daha önce ihraç edilmiş 3 Albay, 1 Yarbay, 5 Binbaşının da bulunduğu 28 şüpheliden 18'i yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında sınav mülakat heyetlerinin başkan ve üyeleri de bulunuyor.

Kayıt numarasında FETÖ şifresi

FETÖ, mensuplarını silahlı kuvvetlere yerleştirmek için özel bir yöntem kullanıyordu. Bu yöntemde başvuruculara özel bir algoritma ile belirli bir aday numarası veriliyordu.

Bu aday numarasında bazı basamaklardaki rakamlar toplandığında ortaya çıkan sayı başvuran kişinin kendilerinden olup olmadığını gösteriyordu.

FETÖ'nün bu yöntemi ilk olarak itirafçı beyanlarında ortaya çıkmıştı:

"Örgüt sorumlusu yanıma gelerek 'Yarın mülakata gireceksin. Bu mülakattaki adaylara, aday numarası veriliyor. Aday numarasının sondan 2 ve 3'üncü rakamlarına bak. Bunları topladığın zaman 9 ve üzeri ediyorsa onlara 90 ve üzeri ver. Eğer 5'ten aşağı ise bu adayı eleyin.' dedi."

60 sınavdan 33'ünde şaibe tespit edildi

Kodlama yöntemi ile Silahlı Kuvvetler'e yerleştirilenler, FETÖ'nün, çocukluğundan itibaren örgüt içine aldığı mensuplarıydı. Bu kişilerin gizli yapılanmaya girmelerinde herhangi bir aksama olmaması için örgüt bu yolu yalnızca sınav mülakatlarına değil sağlık testlerinde de kullandı.

Bu durum itirafçı beyanlarında şu şekilde geçiyor:

"Kodlama yoluyla sağlık mülakatlarında örgüt mensubu öğrencilere sağlam raporu verilmesini istediler. Bu kodlama çok karışıktı. Sağlık raporunun üst kısmında harf ve rakamlardan kombinasyonlar bulunmaktaydı. Bu kombinasyonlar özel bir yöntemle çözülerek örgüt mensubu olan öğrenciler ayırt ediliyordu."

Soruşturmada, Türk silahlı Kuvvetlerinde 2010-2016 döneminde yapılan 60 sınavdan 33'ünde şaibe tespit edildi.

Kodlama yoluyla devlete sızanlar ile sınavlarda usulsüzlük yapan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Yasin Köse