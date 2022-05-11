Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Huitfeldt ile gerçekleştirdiği ikili toplantıda, Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Marakeş'teki görüşmelerimize Norveç Dışişleri Bakanıyla devam ettik; Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.



Continued our bilaterals in Marrakech w/FM @AHuitfeldt of #Norway; discussed regional developments, particularly Palestine, Syria & Ukraine.???????????????? pic.twitter.com/jj4EWPJour — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2022

Marakeş, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor

Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.