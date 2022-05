Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Huitfeldt ile gerçekleştirdiği ikili toplantıda, Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Continued our bilaterals in Marrakech w/FM @AHuitfeldt of #Norway; discussed regional developments, particularly Palestine, Syria & Ukraine.