Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Huitfeldt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı kapsamında Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Çavuşoğlu, Huitfeldt ile gerçekleştirdiği ikili toplantıda, Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Marakeş'teki görüşmelerimize Norveç Dışişleri Bakanıyla devam ettik; Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2022
Continued our bilaterals in Marrakech w/FM @AHuitfeldt of #Norway; discussed regional developments, particularly Palestine, Syria & Ukraine.???????????????? pic.twitter.com/jj4EWPJour
Marakeş, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor
Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.
ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.