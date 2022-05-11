Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 PKK’lı teröristin daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylece Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi."
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.#MSB pic.twitter.com/OiT5Wks6im
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