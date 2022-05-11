Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki 25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ankara'daki törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

"Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız"

Bakan Bilgin, temmuz ayında ücretlerde enflasyon düzenlemesi yapılacağını hatırlattı.

"Emeği korumak bizim görevimizdir. Emekçilerimizi her şartta her durumda korumak zorundayız. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak onları yeniden tahkim edecek düzenlemeler de yapacağımızı zaten kamuoyu biliyor."

[Fotoğraf: AA]

"Toplu iş sözleşmesi süreci bir ülkede demokrasinin göstergesidir"

Bakan Bilgin, toplu iş sözleşmesi sürecinin bir ülkede demokrasinin

göstergesi olduğunu vurguladı. Kamu Çerçeve Protokolü'ndeki yükümlülüklere dikkat çekti.

"Bazı kamu kuruluşlarında, bazı belediyelerde özellikle bu sözleşmenin şartlarına uymama gibi eğilimler hatta bazı üniversitelerde de oldu. Bu işler böyle keyfi uyup uymama kararı değil. Kamu çerçeve anlaşması bağlayıcı bir anlaşmadır."

[Fotoğraf: AA]

"Çalışanların özlük hakları için her zaman imkanları zorladık"

Bakan Derya Yanık da çalışanların özlük hakları için imkanların her zaman zorlandığını belirtti.

"Biz hep aynı saftayız, aynı düzendeyiz, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışan, emekçi, hizmet alan, hizmet veren tarafların eşit, adil, refah düzeyinden faydalanan, payına düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz."

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Aslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

