Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Çavuşoğlu, açıklamada Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede, Konseyin Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rolünü, Türkiye'nin desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG'nin verdiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.