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Bakan Çavuşoğlu: Kürtlere en büyük zararı PKK/YPG verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle Ankara'da görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG'nin verdiğini vurguladık." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Çavuşoğlu, açıklamada Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi olduğuna dikkat çekti.
Görüşmede, Konseyin Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rolünü, Türkiye'nin desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG'nin verdiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG’nin verdiğini vurguladık. pic.twitter.com/Gf938Vuo39— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2020
Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu suriye terör örgütüSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:48
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