"Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib Harekatı artık bir “an” meselesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası İdlib operasyonunu AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda bu ifadelerle duyurdu.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Esed güçlerine Şubat ayı sonuna kadar tanınan süre doluyor. Ankara kararlı. Rejim gözlem noktalarının gerisine çekilmezse operasyon kartı açılacak, "İdlib Harekatı" için düğmeye basılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Geldiğimizde adıyla sanıyla geliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz.

Olası harekatta hava unsurları da kullanılacak.

ABD ile İdlib temasları

Ankara, Washington ile de temas halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini söyledi.

Moskova ile görüşmelerden sonuç çıkmadı

Sahada askeri sevkiyat ve tahkimat sürerken masada da arayış sürüyor. Türk ve Rus heyetler önce Ankara'da ardından da Moskova'da bir araya geldi. İdlib'in geleceği, o toplantılarda masaya yatırıldı.

Türkiye'nin önceliği Soçi mutabakatındaki sınırlara uyulması. Ancak Moskova yönetimi görüşmelerde haritanın yeniden çizilmesini talep etti. Ankara bu talebi net bir şekilde reddetti. İdlib stratejisinden geri adım atılmadı.

Rus heyetin tekrar Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor

İki ülke arasındaki diplomasi trafiği devam edecek. Rusya'dan bir heyetin tekrar Ankara'da temaslarda bulunması söz konusu. Görüşmelerden sonuç çıkmazsa gözler liderlere çevrilecek. Erdoğan ve Putin, İdlib için görüşecek.