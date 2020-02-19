TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslami ayrılıkçılık ile ilgili sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi.

Macron ile darbeci Hafter'in fotoğrafını paylaşan Şentop, "Fransa evvelâ ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sahel’de & Libya’da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa CB ve darbeci Hafter’in silah tedarikçisi Macron’un ‘İslamî ayrılıkçılık’ ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvelâ ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli."