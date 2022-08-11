Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta toplantı yapılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ile ilgili olarak "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.
13. Büyükelçiler Konferansı'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemden öne çıkan başlıklara ilişkin soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağını açıkladı.
[Finlandiya ve İsveç ile mutabakat] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 26 Ağustos’ta bu mekanizma ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek. pic.twitter.com/VmtQpjoX2q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2022
"Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız"
Suriye'ye yönelik olası harekat ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Son Dakika Mevlüt Çavuşoğlu İsveç Finlandiya NATO
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