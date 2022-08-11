13. Büyükelçiler Konferansı'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemden öne çıkan başlıklara ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağını açıkladı.

[Finlandiya ve İsveç ile mutabakat] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 26 Ağustos’ta bu mekanizma ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek. pic.twitter.com/VmtQpjoX2q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2022

"Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız"

Suriye'ye yönelik olası harekat ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." ifadelerini kullandı.