Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Türkiye'nin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlattı, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verilen önemin altını çizerek, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasının beklendiğini muhatabına iletti.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.