Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde Mahas şehir merkezinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu bildirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada yaralıların bir kısmının tedavisinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı Somali
Sıradaki Haber
Özel okul zammı yüzde 65 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz