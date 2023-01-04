Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak bir sonraki eğitim-öğretim yılının özel eğitim ücretlerini belirliyor.

Bakanlık olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alarak 2023 fiyatını belirleme kararını aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarındaki artışın yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.

"Velilerimizi desteklemek için böyle bir karar aldık"

Özel eğitim kurumları temsilcileriyle de bu oranı tartıştık. Şunu belirtmem lazım: Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu yönündeki kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben, özgür bir şekilde bu görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim.

Ama biz hem hükümet olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve Tüketici Fiyat Endeksi'ni dikkate alarak böyle bir karar aldık. Hem de velilerimizi desteklemek için böyle bir karar aldık ve bu kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız."