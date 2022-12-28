Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır-ötesi insani yardımlar ve ülkemizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.
Etiketler: Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
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