Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan’a gitti.

Çavuşoğlu'nun Sırbistan’da çeşitli temaslarda bulunması ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Balkan ülkelerine ziyaretimizin ilk durağı #Sırbistan'dayız.



