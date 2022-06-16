Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan’a gitti.

Çavuşoğlu'nun Sırbistan’da çeşitli temaslarda bulunması ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Balkan ülkelerine ziyaretimizin ilk durağı #Sırbistan'dayız.



In #Serbia, first stop of our visits to Balkan countries, to discuss our relations & regional developments. ???????????????? pic.twitter.com/cbXNTL2poD — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 15, 2022

2. Prespa Diyalog Forumu kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak

Çavuşoğlu’nun 16 Haziran’da Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek 2. Prespa Diyalog Forumu’na katılması ve Forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun forum kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması ve Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.