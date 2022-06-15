Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamına alınacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Yalan habere hapis cezası

Teklifle, sosyal medyada, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.

Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa ceza yarı oranında artırılacak.

İnternet medyasında çalışanlara basın kartı

İnternet medyasıyla ilgili düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Haber sitelerinin resmi ilan alması sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilebilecek.

Düzenlemeyle internet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Genel Kurulun gündemine gelmesi beklenen teklifin yasama dönemi sona ermeden yasalaşması hedefleniyor.