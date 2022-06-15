İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Balkanlara açılacak yeni kapısı TRT Balkan'ın tanıtım toplantısında kürsüdeydi.

Altun, TRT'nin, 3 temel prensiple yayın hayatını başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

TRT Balkan'ın, uluslararası yayıncılık alanında yapacağı katkıya vurgu yaptı. Türkiye'nin balkan coğrafyasına verdiği önemi anlattı.

"Küresel barışa katkı sağlayacak"

Altun, "İnanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak. TRT Balkan, bölge gerçeklerini, dış güçlerin değil, bölge aktörlerinin ağzından gözünden bütün dünyaya aktaracak, anlatacak. TRT Balkan, bölgenin etnik, dini kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Ve elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını balkan coğrafyasına en doğru şekilde en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak" açıklamasını yaptı.

Altun, "Türkiye güçlendikçe cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemiz bölgesel ve küresel bir güç halini aldıkça elbette TRT de bu yeni duruma bu yeni role bu yeni iddiaya uygun olarak kendisini uluslararasılaştırdı ve kendisini küresel bir marka haline getiriyor bu uluslararasılaşma süreciyle birlikte" sözleriyle TRT'nin dünyaya açıldığını vurguladı.