Ürdün: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine Refah Sınır Kapısı'nı işgal etti

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail hükümeti, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesle ilgili müzakerelere şans vermek yerine Refah Sınır Kapısı'nı işgal etti ve açlık çeken Gazzelilere insani yardıma kapattı. Refah'a saldırısı yeni bir katliam tehdidini taşıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "kararlı şekilde hemen harekete geçmeye" çağıran Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gerçek sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.