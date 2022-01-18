Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de art arda patlamalar meydana gelmiş, BAE polisi, 3 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.