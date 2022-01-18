Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de art arda patlamalar meydana gelmiş, BAE polisi, 3 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu BAE
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