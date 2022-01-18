Sezgin Baran Korkmaz davasında ABD ile Avusturya'dan bilgi istenecek
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı 10 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Para aklama suçlamasıyla açılan davada, yurt dışında bulunan sanıklar hakkında adli makamlardan bilgi talebinde bulunulmasına karar verildi.
İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukatı temsil etti.
Müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya'da alınması ve
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yerine bilirkişi heyetinden rapor istenmesi talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, bu talepleri reddetti.
ABD'deki 3 sanık ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, bulundukları ülkelerdeki adli makamlara sorulmasına karar verdi.
Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.
19 Haziran'da yakalandı
Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da 19 Haziran'da yakalanmıştı.
Korkmaz, kara para aklama suçundan ABD tarafından da aranıyordu.
Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.
132 milyon dolar kara para aklanmıştı
MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
- 14:49
- 14:42
- 14:45
- 14:39
- 14:44