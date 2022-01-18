İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukatı temsil etti.

Müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya'da alınması ve

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yerine bilirkişi heyetinden rapor istenmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu talepleri reddetti.

ABD'deki 3 sanık ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, bulundukları ülkelerdeki adli makamlara sorulmasına karar verdi.

Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

19 Haziran'da yakalandı

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da 19 Haziran'da yakalanmıştı.

Korkmaz, kara para aklama suçundan ABD tarafından da aranıyordu.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

132 milyon dolar kara para aklanmıştı

MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.