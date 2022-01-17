Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den BAE'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gerçekleştirilen hava saldırılarını kınadı, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye bugün insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
Saldırıların kınandığı açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı
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