Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Faik Öztrak: Teröristle fotoğraf çektiren milletvekili ile yan yana durmayız
[Fotoğraf: AA]
CHP Sözcüsü Öztrak, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruya, "Elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili sorulan soruya, " Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade ettik. Terör kırmızı çizgimizdir diyerek gereğini yapacağımızı söylemiştik. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz" yanıtını verdi.
Etiketler: CHP Faik Öztrak HDP Terörle Mücadele
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