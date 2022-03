Çavuşoğlu, 16. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak katılmak üzere bulunduğu Abu Dabi'de, mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'da paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.

Met w/FM @ABZayed of #UAE. Discussed bilateral relations & regional developments, especially in Ukraine. ???????????????? pic.twitter.com/Yt485R1uq9