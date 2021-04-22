Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik etmek için görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.
İki bakan en son 2016'da yüz yüze görüşmüştü.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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