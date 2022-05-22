Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.