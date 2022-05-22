Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
İki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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