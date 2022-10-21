Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine ilişkin, "AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu AGİT
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