Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastane malzemelerini satan şebekeye operasyon: 50 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
Özel ve devlet hastanelerinde SGK'ya fatura edilen MR ilaçları, CD, A4 kağıt, hasta önlüğü vb. malzemeleri çeşitli yöntemlerle kendi bünyelerine geçirip kamuyu dolandırdıkları belirlenen 13'ü sağlık çalışanı olmak 56 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
10 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.
71 ayrı suç eylemi bulunan şebekenin, ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi yabancı uyruklu şahıslara sattığı, yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
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