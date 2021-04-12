Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Afganistan, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili konular, Afganistan barış süreci, bu amaçla yapılacak İstanbul toplantısı, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu ABD
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