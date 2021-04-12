Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Özcan'ı makamında kabul ettiği fotoğrafa yer vererek, şöyle dedi:

"ILO Türkiye Direktörü Sayın Numan Özcan ile salgının etkilerini azaltmak için devreye aldığımız Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında çalışma hayatımıza yönelik desteklerimizi değerlendirdik, ülkemizin tecrübelerini paylaştık."