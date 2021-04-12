Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile Bakanı Selçuk, ILO Türkiye Direktörünü kabul etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Numan Özcan ile çalışma hayatına yönelik destekleri değerlendirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Özcan'ı makamında kabul ettiği fotoğrafa yer vererek, şöyle dedi:
"ILO Türkiye Direktörü Sayın Numan Özcan ile salgının etkilerini azaltmak için devreye aldığımız Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında çalışma hayatımıza yönelik desteklerimizi değerlendirdik, ülkemizin tecrübelerini paylaştık."
ILO Türkiye Direktörü Sn. Numan Özcan ile salgının etkilerini azaltmak için devreye aldığımız Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında çalışma hayatımıza yönelik desteklerimizi değerlendirdik, ülkemizin tecrübelerini paylaştık.@iloankara pic.twitter.com/QJmHxcrfzA— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 12, 2021
Son Haberler
- 23:55
- 23:52
- 23:37
- 23:47
- 23:41
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz