Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.
Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek" dedi.
#Libya DB Necla Manguş ve #Malta DB Evarist Bartolo ile üçlü toplantımızı yaptık.
-Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek.
-Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için işbirliğimiz devam edecek.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Libya Mevlüt Çavuşoğlu
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