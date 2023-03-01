Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ'dan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla ilgili "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.
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Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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