Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Deprem bölgesinde süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çok sayıda kişi kurtarma ekiplerinin insanüstü mücadeleleriyle, cesaretiyle kurtarıldı.

Acısını içine atarak yardıma koştu

112 Acil görevlisi Ahmet Çöçen, Hatay'da annesi, babası ve kız kardeşini kaybetti. Ancak acısını içine atarak başka canları kurtarmaya koştu.

"Kelimelerin yetmediği bir an"

Depremin 11'inci gününde, 17 yaşındaki Aleyna'yı kurtaran ekipte yer alan maden işçisi Erman Kütükçü, büyük bir mucizeye tanıklık ettiği o anı anlattı.

"Umudumuz azalmıştı herkes 'acaba' diyordu. O ayaklarını orada görmek bazen böyle nutkun tutulur, kelimelerin yetmediği bir an. Herhalde dedim dünya yeniden yeşilleniyor, bambaşka bir hayat başlıyor tekrar…"

Yüzyılın felaketinde onlarca mucize yaşandı. O mucizeleri yaşatan, canını dişine takanlar her bir yaralıyı çıkardıklarında, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

"Kendi çocuğum çıkmış gibi üzüldüm"

Çok duygulandığını ifade eden 112 Acil görevlisi Yasemin Yıldırım, "Kurtarma çalışanları bire bir temastalar, biz onlardan sonraki süreçte hastaların hastaneye götürülmesinde bir yardımcı olup, birebir duygularını yaşadık, empati kurduk. Her çocuğum çıktığında kendi çocuğum çıkmış gibi üzüldüm, yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

TRT, asrın felaketinde günlerce arama kurtarma faaliyetinde görev alan o kahramanları bir araya getirdi.

TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı ve Al Sancak'ın oyuncuları da Kahramanmaraş'ta o kahramanların yanındaydı.

"Birbirimizi sevsek yetecek"

Gönül Dağı oyuncularından Ferdi Sancar, "İki gün evden çıkamadım ve ağladım. Programdan sonra sürekli düşündüğüm bir şey vardı. Çok düşünüyormuşuz. İyilik yaparken bile 30 kere düşünüyormuşuz. Aslında hiç gerek yok, birbirimizi sevsek yetecek. Tek problemimiz bu." diye konuştu.

"Gerçekten büyük bir ülkeyiz, biz bunu da atlatırız"

Türkiye'nin gerçekten büyük bir ülke olduğunu söyleyen oyuncu Yavuz Sepetçi ise "Biz bunu da atlatırız, biz ayağa kalkarız ama temennim bir daha böyle acıların yaşanmaması, bu acılardan ders alınması." dedi.

"Yapmamız gereken birbirimizin elini bırakmamamız"

Feyza Işık da o çocukların ülkenin geleceği olduğunu, onlara çok iyi bakılması gerektiğini söyledi. Işık, "Uzaktan çok kolay sayabilir. Bence yapmamız gereken birbirimizin elini bırakmamamız ve çocuklarımıza sahip çıkmamız her daim." ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü olacağız"

Oyunculardan Ahmet Yenilmez, "Gidenleri geri getiremeyeceğiz. Ama daha iyi olacak, daha güçlü olacağız. Bir daha da aklımızı kullanarak böyle felaket yaşamayacağız" ifadeleriyle afetzedelerin acısını paylaştı.

Depremin sembol isimlerinden biri oldu

Jandarma Uzman Çavuş Onur Kalkan'ın yaşlı bir kadını sırtında taşıdığı anlar da afetin simgelerinden oldu.

"Aysel teyze ayağının ağrıdığını söyledi. Bana 'oğlum çok kötü durumdayım' dedi. Bayağı korkmuş. Ben de o yüzden Aysel teyzemin sırtıma aldım, sırtıma aldıktan sonra enkazdan hızlı bir şekilde aşağıda bayağı dua ettik. Sonra sağlık görevlilerine teslim ettim"

"Gerçekten buradaki insanlar birbirine kenetlenmiş vaziyette"

Gönül Dağı ve Al Sancak dizisinin oyuncuları, duygularını kelimelere dökmekte zorlandı.

Alsancak dizisi oyuncusu İdris Nebi Taşkan, hayatında ilk defa böyle bir şey hissettiğini belirterek, kaybı olanlara baş sağlığı diledi.

Gönül Dağı oyuncusu Eser Eyüpoğlu da "Gerçekten buradaki insanlar birbirine kenetlenmiş vaziyette, birbirlerinin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele içinde. Eşya değil buradaki, dert maneviyatına sarılmış bu ayakta kalmış insanlar" diye konuştu.