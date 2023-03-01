Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 ilde FETÖ'ye yönelik KPSS operasyonu: 11 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans sınavlarına FETÖ'ye ait evlerde hazırlandıkları değerlendirilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda,11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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