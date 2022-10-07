Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz
[Fotoğraf: Getty-AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi.
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