Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında 12 sanığın hapsi istendi
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.
Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiral hakkındaki davanın son duruşması bugün yapıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Savcı mütalaasında 91 sanık için beraat talep etti.
Mütalaanın açıklanmasının ardından dava Aralık ayına ertelendi.
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