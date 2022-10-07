Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışma hayatına dair önemli soruları TRT Haber’de yanıtladı.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamuda sözleşmelililer kadrolularla aynı işi yapıp farklı statüye sahip bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sözleşmeliler konusu uzun süredir gündemde tuttuğumuz bir konu çünkü kamuda çalışma barışını bozan bir uygulamaya doğru gitti. Bu konuda bir toparlamaya ihtiyaç var.https://t.co/IeSNfJzP8O pic.twitter.com/ak9uxY1EHV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2022

Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolü ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor. Bu da tam bu zaman diliminde olmalı.

Vergi dilimleri yönüyle, görevde yükselme boyutuyla, ücretsiz izin, harcırah gibi kalemlerin tamamında kadrolu ile sözleşmeliler arasında farklılıklar var. Bunun toparlanması gerekiyor.

"Eskiden sözleşmeli çalışan istisnai bir durumdu"

657'deki 4b hükmü personel temininde sıkıntı yaşandığı durumlarda kullanılır. KPSS ile gerekli yetkinliği ölçülemeyen çalışanlarda, mesela acil teknik servis elemanı gerektiğinde kullanılırdı. Bu istisnai bir durumdu. Şimdi gelinen noktada sözleşmeli personel ana yola dönüştü. Bu durum son bulsun istiyoruz.

Keyfi işten çıkarma, alma durumları da ortadan kaldırmamız lazım. Aynı işi yapanlar arasında ayrım ortadan kalksın. Temel derdimiz bu.

Sözleşmeliden kamuya geçmen istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun.

Çalışmalar ne zaman tamamlanır?

Kamuda kadroya geçişte 3+1 sistemine döndük. 550 bin kişiyi kapsayan bir kitleden söz ediyoruz. Ekim ayı içerisinde genel memnuniyeti oluşturacak bir çözüm bulacağız. Ekim ayı içinde bu iş bitsin istiyoruz. Bu tartışmayı bitirmek ve kamuyu bir bütün olarak görmek lazım.

Bütünlük sağlayan zemini temin edebiliriz. Bu kuvvetimiz var. Gelin bu statüleri ortadan kaldıralım. Devletin istihdam için sözleşmeli personel ruhsatını yine elinde bulundursun. Kişinin öğrenim durumu dikkate alınarak bu tartışma tamamen ortadan kaldırılmalı.

Vergi dilimi konusunda da hakkaniyet sağlanması gerekiyor. Bir elin verdiğini diğer elin aldığı bir sistem yürüyor. Bakanlıkla görüşme trafiğimiz sürüyor. Amacımız alım gücünün yükseltilmesi.