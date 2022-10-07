Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı'' denildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AuixZzyCF1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022

Barış Pınarı bölgesinde de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi'' denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/YeDTfizI4D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022



