26 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18, Barış Pınarı bölgesinde de 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı'' denildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AuixZzyCF1
Barış Pınarı bölgesinde de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi'' denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/YeDTfizI4D
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